Adalet Bakanı Tunç'tan Medya ve Adalet İlişkisine Dair Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Medya ile Adaletin Kesişimi Üzerine Konuştu

Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde olduğumuzu belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, Türkiye'nin demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ile ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Yargı Reformu ve Medyanın Rolü

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde düzenlenen Adalet ve Medya İlişkisi Panelinde konuşan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin son aşamasına geldiğini ve medya mensuplarının bu süreçte katkı sunmaları gerektiğini vurguladı.

Tunç, Bahçeşehir Üniversitesi'nde 25 yıl önce yargılandığını anımsatarak, "Burası Devlet Güvenlik Mahkemesi'ydi. O dönemde burada yargılandık, şimdi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı olarak burada yer alıyorum," dedi.

Teknolojinin Yargı Üzerindeki Etkileri

Tunç, teknolojinin ve yapay zekanın yargı alanındaki kullanımlarına da değindi. "UYAP sistemimizi geliştiriyoruz, bu alanda Avrupa ülkeleri bizden bilgi alıyor," ifadelerini kullandı. Ayrıca, elektronik duruşmaların yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Bası Özgürlüğü ve Düşünce Hakları

Tunç, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün kapsamını genişleten düzenlemeler yapıldığını, ancak sosyal medya üzerinden yapılan suçlamaların da yargılama süreçlerine zarar verebileceğini bildirdi.

Dezenformasyon Sorunu ve Yargıya Güven

Dezenformasyonun sosyal medyada yayılmasının adalet algısını kötü etkilediğini dile getiren Tunç, adaletin yıpranmaması için doğru bilgilendirme yapılması gerektiğini vurguladı. Yılda 12 milyon karar verildiğini, çoğunun doğru olsa da birkaç olumsuz kararın tüm sisteme mal olabileceğini söyledi.

Kamusal Görev ve Medya ile Yargı İlişkisi

Bakan Tunç, adalet ve medya ilişkisini masaya yatırmanın önemine dikkat çekerek, bu alanlarda kritik görev ifa eden her bireyin topluma hizmet ettiğini ifade etti. Sosyal medyanın etkinliğine ve yalan haberlerin zararlarına dikkat çekerek, bu toplantının bu konuların tartışılması için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Programa Adalet Bakan Yardımcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekilleri, Bahçeşehir Üniversitesi yöneticileri ve gazetecilerin katıldığı bildirildi.