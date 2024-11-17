Adalet Bakanı Tunç'tan Muhalefete Sert Tepki: 'Kara Propaganda ile Yargımızı Karalayamazsınız'

Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Kongrelerinde Önemli Açıklamalar Yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin Bartın ve Amasra kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, Türkiye'nin hukuk devletinden uzaklaştığını iddia eden muhalefeti eleştirerek, "Ülkemiz için yapılan kara propaganda ve bu kara propagandanın, güvenilmeyen saçma sapan endekslerin sözcülüğünü de maalesef muhalefet partileri burada yapmanın gayreti içerisinde." dedi.

Hukuk Devletine Vurgu

Bakan Tunç, Türk yargısının kara propagandalarla karalanmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Sırtını teröre yaslayanlarla bu millet hiçbir zaman müsaade etmez. Bunu böyle bilelim." şeklinde konuştu. Bartın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde, ülkenin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için çok çalıştıklarını vurguladı.

Tunç, "AK Parti, bir yandan adaleti diğer yandan kalkınmayı savunuyor. İkisi birden olacak diyoruz. Bunun için yola çıktık." diyerek, güçlü bir adalet sistemi oluşturmaya yönelik ilerlemelerin sürdüğünü ifade etti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin hukukun üstünlüğü esas alınarak başa çıkıldığını belirtti.

Kara Propaganda ve Yargı Reformu

Tunç, "170 gazeteciyi şehit eden İsrail'i Türkiye'nin önünde gösteriyorlar." diyerek, Türkiye'nin hukuk güvenliği endeksinin gerçeklerle uyuşmadığını ifade etti. Özellikle, söz konusu endekslerin çeşitli kirli ilişkilerle oluşturulduğunu vurguladı. Bakan, "Yargımızın karalanmasına kesinlikle müsaade etmeyiz. 25 bin hakim ve savcımız, milletimizin yargı hizmetlerinden en adil şekilde yararlanması için çalışıyor." şeklinde konuştu.

Yeni bir Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin önümüzdeki günlerde açıklanacağını da kaydeden Tunç, toplumu huzursuz eden suçlarla ilgili kararlılıklarını vurguladı.

Amasra Kongresindeki Konuşmalar

Daha sonra Amasra ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Tunç, "Tarafsız ve bağımsız yargı, maddi gerekçe neyse ona göre karar verir," diyerek eleştirilerine devam etti. Gezi olaylarıyla ilgili mahkumiyetlere atıfta bulunan Bakan, Türk yargısının tarafsız ve bağımsız olduğunu hatırlattı.

Adalet Bakanı, "Hukuk devletinde şiddete yer yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir." ifadelerini kullanarak hukukun üstünlüğünü ve adaletin sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

Kongrelere; AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve çok sayıda partili katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağda), Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı. Bakan Tunç, partililer tarafından karşılandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağda), Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı. Bakan Tunç, partililer tarafından karşılandı.