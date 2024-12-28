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Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Cinayeti Kararına Yorum

Bakan Tunç, Narin Güran cinayeti davasında verilen kararı değerlendirerek adaletin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 22:58
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Cinayeti Kararına Yorum

Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Cinayeti Davası Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın trajik cinayetiyle ilgili davanın sonuçlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara atıfta bulunarak, bu kararın milletimizin vicdanında yer bulmasının önemine dikkat çekti.

Adaletin Tecceli ve Sorumluların Cezalandırılması

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu acı olayda maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hak ettiği cezalara çarptırılıp adaletin tecelli etmesi, milletimiz için büyük bir beklenti haline geldi." ifadesini kullandı. Ayrıca, yargının bağımsızlığı ilkeleri çerçevesinde gecikmeksizin verilen karar için yargı mensuplarına teşekkür etti.

Adaletin Temel Taşı

Bakan Tunç, adaletin mülkün temeli olduğunu vurgulayarak, "Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için devlet ve millet olarak hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." dedi. Konuşmasını, Narin Güran için rahmet dileyerek sonlandırdı.

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