Adalet Bakanı Tunç’tan Narin Güran Cinayetiyle İlgili Açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma hakkında önemli bilgiler verdi.

Şüphelilerin Durumu

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Soruşturma Süreci

Bakan, gözaltındaki diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise devam ettiğini ve soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirterek, "Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır," şeklinde konuştu.

İfadesindeki İddialar

24 şüpheli arasında yer alan Nevzat B, jandarma ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, Narin’in cansız bedenini 200 bin lira karşılığında bir dereye bırakmasını istediğini iddia etmişti. Daha sonra yapılan işlemlerin ardından, Nevzat B. nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.