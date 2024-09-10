Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran'ın Ölümü Hakkında Açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran'ın ölümüne dair devam eden soruşturma süreciyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakan Tunç, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden birinin, Nevzat B.'nin tutuklandığını açıkladı.

Soruşturma Devam Ediyor

Bakan Tunç, olayın aydınlatılması için adli süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. 'Bu tür vakalar toplumsal hassasiyetler doğurmakta. Adaletin tecellisi için elimizden geleni yapacağız,' dedi.

Soruşturmanın detaylarına ve gelişmelere ilişkin güncellemelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.