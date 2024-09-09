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Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran'ın Ölümü Üzerine Açıklama

Bakan Tunç, Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 01:17
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 01:17
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran'ın Ölümü Üzerine Açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan Önemli Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran için açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın titizlikle sürdüğünü vurguladı.

Otopsi İşlemleri ve İncelemeler

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, "Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda sabah saat 10.30’da başlayan otopsi işlemi akşam 21.40’da tamamlanmıştır," ifadelerini kullandı.

Otopsi işlemi sırasında alınan doku örneklerinin kimyasal, biyolojik ve patolojik incelemelere tabi tutulacağını belirten Tunç, bir kısım örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderileceğini açıkladı. Kesin ölüm sebebine dair raporun bu incelemeler sonrasında düzenleneceği bilgisi verildi.

Soruşturmanın Seyri

Bakan Tunç, "Soruşturmanın bu aşamasında gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam etmektedir. Her ayrıntı titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış ve gözaltındaki kişi sayısı 24’e yükselmiştir," dedi. Narin Güran'ın Ölümü ve Adalet Arayışı

Bu acı olayın aydınlatılması adına her detayın kararlılıkla takip edileceğini belirten Bakan Tunç, "Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır," şeklinde konuştu.

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