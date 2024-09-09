Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Adalet Bakanı Tunç Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran soruşturması ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakan Tunç, "Elde edilen bulgular nedeniyle bir kişi daha gözaltına alındı" diyerek sürecin ilerlediğini duyurdu.

Diyarbakır'da Gözaltılar Yaşandı

Bakanın açıklamalarına göre, Diyarbakır’da bulunan bir köyde yapılan operasyonlar kapsamında şüpheli olarak toplamda 23 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, bölgedeki güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucu sürdürülmektedir.

Soruşturmanın seyrine ilişkin güncellemelerin yapılacağını belirten Bakan Tunç, adaletin sağlanması adına tüm çabaların gösterileceğini ifade etti.