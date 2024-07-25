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Adalet Bakanı Tunç'tan Netanyahu'ya Sert Tepki

Tunç, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını insanlık adına utanç verici olarak nitelendirerek kınadı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 02:12
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 02:12
Adalet Bakanı Tunç'tan Netanyahu'ya Sert Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Netanyahu'ya Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı, insanlık adına utanç verici olarak değerlendirdi.

Barış Çabalarına Zarar Veriyor

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun konuşmasının, sağlanmak istenen barış ve istikrar çabalarına açıkça zarar verdiğini vurguladı. Tunç, "Bu tutumu şiddetle kınıyorum" dedi.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Netanyahu'nun BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararına uymadığını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soykırım suçlamasıyla yakalama kararı talep ettiğini belirten Tunç, 7 Ekim'den bu yana 40 binden fazla masum sivili katlettiğini dile getirdi.

Filistinli Kardeşlerimizin Yanındayız

Bakan, Netanyahu ve İsrailli yöneticilerin uluslararası hukuk önünde hesap vermesine engel olmanın mümkün olmadığını ifade ederek, Türkiye’nin yıllardır toprakları işgal altında olan Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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