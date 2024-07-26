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Adalet Bakanı Tunç'tan Netanyahu'ya Sert Tepki

Bakan Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasını kınadı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 23:42
Adalet Bakanı Tunç'tan Netanyahu'ya Sert Tepki

Adalet Bakanı Tunç'tan Netanyahu'nun Konuşmasına Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Tunç, 7 Ekim'den bu yana süren kanlı uygulamalarla 'soykırım suçlusu' olarak nitelendirdiği Netanyahu'yu, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde destekleyenleri eleştirdi. "Bu durum, insanlık vicdanında bir leke olarak kalacaktır," dedi.

7. Geleneksel Keşkek Festivali'nde Konuştu

Bakan Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde gerçekleşen 7. Geleneksel Keşkek Festivali'nde bulundu. Burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme amacı taşıdıklarını vurguladı. "İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun, aile güçlü olacak ki toplum olarak güçlü olalım," ifadeleriyle toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Filistin'deki Durumu Değerlendirdi

Tunç, Filistin'de özellikle Gazze'deki gelişmelere de dikkat çekerek, "Dünya, 40 binden fazla insanın katledildiği bu soykırıma göz yumuyor," dedi. Uluslararası kuruluşların etkinliğini sorguladığı konuşmasında, "Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler’in etkisiz kaldığı bir ortamda, insanlık adına cesur adımlar atmalıyız," ifadelerini kullandı.

Barış ve Adalet Vurgusu

Türkiye'nin adalet ve insan hakları mücadelesine devam edeceğini belirten Tunç, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz," diyerek uluslararası işbirliğine çağrıda bulundu. Toplumun huzuru için terörle mücadele kararlılığını sürdüreceklerini ifade etti.

Festivalde, Vali Nurtaç Arslan ve Belediye Başkanı Yaşar Dönmez'in de yer aldığı programda, en iyi keşkek yarışmasında dereceye girenlere ödüller verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde belediye tarafından halı...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde belediye tarafından halı sahada düzenlenen 7. Geleneksel Keşkek Festivaline katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde belediye tarafından halı...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde belediye tarafından halı sahada düzenlenen 7. Geleneksel Keşkek Festivaline katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde belediye tarafından halı...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde belediye tarafından halı sahada düzenlenen 7. Geleneksel Keşkek Festivaline katıldı.

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