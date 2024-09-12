Adalet Bakanı Tunç'tan Önemli Açıklama: Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç'tan Soruşturma Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından hayatını kaybetmesiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Tunç, bu olay üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının derhal harekete geçtiğini belirtti.

Soruşturma Başlatıldı

Bakan Tunç, konuya ilişkin olarak, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız, iç hukuktan kaynaklanan yetkimizi kullanarak soruşturma başlattı" ifadelerini kullandı. Bu durum, adaletin sağlanması adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Halkın olayla ilgili beklentisi yükselirken, özellikle uluslararası ilişkilerde yaşanan gerginliğin de göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.