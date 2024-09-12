DOLAR
33,98 -0,04%
EURO
37,53 -0,23%
ALTIN
2.750,2 -0,17%
BITCOIN
1.979.293,16 -1,23%

Adalet Bakanı Tunç'tan Önemli Açıklama: Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:19
Adalet Bakanı Tunç'tan Önemli Açıklama: Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç'tan Soruşturma Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından hayatını kaybetmesiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Tunç, bu olay üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının derhal harekete geçtiğini belirtti.

Soruşturma Başlatıldı

Bakan Tunç, konuya ilişkin olarak, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız, iç hukuktan kaynaklanan yetkimizi kullanarak soruşturma başlattı" ifadelerini kullandı. Bu durum, adaletin sağlanması adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Halkın olayla ilgili beklentisi yükselirken, özellikle uluslararası ilişkilerde yaşanan gerginliğin de göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Cinayetinde Yasak Aşk İddiaları: Amca Salim Güran'ın 2 Yasak Aşkı Vardı! Narin Birini Gördüğü İçin Öldürüldü
2
Yüzme Bilmeyenler İçin Dev Proje: 8 Milyondan Fazla Genç Su ile Buluştu
3
2024 MTV Video Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Notları Bizim İçin İkincil
5
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere'de Kıbrıs Meselesini Değerlendirdi
6
La Nina Etkisi Altında Sıcaklık Düşüşü Beklenmiyor
7
Adalet Bakanı Tunç'tan Önemli Açıklama: Soruşturma Başlatıldı

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri