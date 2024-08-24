Adalet Bakanı Tunç'tan Önemli Açıklamalar: Ekonomi, Meclis İhtilafları ve Hayvan Hakları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

Bakan Yılmaz Tunç, canlı yayında yaptığı açıklamalarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifası ile ilgili çıkan asılsız iddialara değinerek, bu tür söylemlerin kasıtlı olarak yayıldığını belirtti. Tunç, Türkiye ekonomisinin tek haneli enflasyona geri dönmesi için mevcut ekonomik programın sürdüğünü vurguladı.

Meclis Olayları ve İç Tüzük Vurgusu

Tunç, Meclis'te yaşanan son kavganın üzücü olduğunu belirtti. Meclis iç tüzüğüne uygun hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, bu tür olayların önüne geçmek için tüm milletvekillerinin sorumluluğunu hatırlattı.

Ekonomik İddialar ve Yargı Süreçleri

Ekonominin olumsuz etkilenmemesi için kasıtlı açıklamalar yapıldığını söyleyen Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifası ile ilgili soruşturmanın başlatıldığını da hatırlattı. Ayrıca, sokak röportajlarıyla ilgili yanlış anlamaların olduğunu belirtip, bu tür röportajların yasaklanmadığını vurguladı.

Dilan Polat'ın Tahliyesi ve Yargı Reformu

Dilan Polat'ın tahliyesi hakkında gelen eleştirilere yanıt veren Tunç, yargının bağımsız olduğuna dair güvenli bir sistem kurmak adına yürütülen reformların önemini vurguladı. Tunç, bu reformların adil yargılamaları desteklediğini de belirtti.

Hayvan Hakları ve Yasalar

Son olarak, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulunan Tunç, hayvanları koruma yasasının amacının yaşatma olduğunu ifade etti. Sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve aşılanmasına dikkat çekerken, insan sağlığının da korunması gerektiğini belirtti.