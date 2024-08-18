Adalet Bakanı Tunç'tan Orman Yangınlarına Dair Açıklama

Orman Yangınlarına İlişkin Gelişmeler

Türkiye'de 12-17 Ağustos tarihlerinde meydana gelen orman yangınları hakkında önemli bir açıklama geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu süreçte 7 farklı ilde yürütülen soruşturmalarla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Gözaltı Sayısı ve Tutuklamalar

Bakan Tunç'un verdiği bilgilere göre, yangınlarla ilgili toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış olup, bu kişilerden 9'u tutuklanmıştır. Diğerlerinin durumuyla ilgili de bazı detaylar paylaşıldı. Tunç, 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 1 kişinin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığını belirtti.

Devam eden süreçte 7 şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Ormanların Korunması ve Toplumsal Sorumluluk