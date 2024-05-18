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Adalet Bakanı Tunç’tan ‘reddi hakim’ açıklaması: “Eski Türkiye kafası”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkeme heyetinde başkan ve üye hakimin başörtülü olması sebebiyle ‘reddi hakim’ talebinde bulunan avukatı hedef aldı. Tunç, “Bu kafa eski Türkiye kafasıdır. 28 Şubat zihniyeti ile hareket etmek avukata yakışmadı” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 14:32
Adalet Bakanı Tunç’tan ‘reddi hakim’ açıklaması: “Eski Türkiye kafası”

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan bir davada sanığın avukatı, ‘laikliğe aykırı’ olduğu gerekçesini öne sürerek, mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtüleri olması nedeniyle ‘reddi hakim’ talebinde bulundu. Avukat A.D. konu ile ilgili olarak, “Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada, mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Bu sebepten mahkeme başkanı ve üyesinin dini simgelerle görev yapmasını reddediyorum” ifadelerini kullandı.

Avukatın bu çıkışı üzerine sanık savunması alınmadı ve duruşma durduruldu. Avukat tarafından ‘reddi hakim’ talebi sonuçlanana kadar herhangi bir işlem yapılmaması ve duruşmanın 2 Temmuz’a ertelenmesi kararı alındı. Diğer yandan heyetin avukatı Ankara 1 No’lu Baro’ya şikayet ettiği öğrenildi.

Konu ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Tunç, “Avukatın, mahkeme heyetindeki başkan ve üye için, sırf başörtülü olmaları nedeniyle reddi hakim talebinde bulunması, eski Türkiye kafasıdır. Kadınların inanç ve çalışma özgürlüğünü gasp etmiş olan 28 Şubat kafasıyla hareket ediyor olmak, hak arama çabasındaki bir avukata hiç yakışmamıştır” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımız yasakları kaldırdı, özgürlükleri genişletti”

Adalet Bakanı Tunç, şu sözlerle açıklamasına devam etti: “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizde yasaklar kaldırıldı, özgürlüklerin genişletilmesi ile ilgili çok sayıda adım atıldı. Kadınlara yönelik ‘pozitif ayrımcılık’ da bu dönemde anaysal bir kural haline getirildi. Kadınların hiçbir ayrım gözetilmeden çalışma hayatında yer alıyor olması, birileri rahatsız ediyor. Ama Türk kadını çalışma hayatının her alanında olduğu gibi yargı teşkilatımızda da başarılarıyla öne çıkmaktadır. Avukatın yapmış olduğu bu yakışıksız hareket, tüm kadın hakim ve savcılarımızı üzmüştür. Bu tavır asla kabul edilemez. Yaşanan olayla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.”

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