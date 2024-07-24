Adalet Bakanı Tunç'tan Sahipsiz Hayvanlar ve Kavala Açıklamaları

Adalet Bakanı Tunç'tan Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı ve sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin önemli bir tedbir olduğunu vurguladı. Tunç, "Sokakları daha güvenli hale getirmeye yönelik bir tedbirden bahsediyoruz." diyerek hayvanların da korunacağını ifade etti.

Sahipsiz Hayvanlar Kanun Teklifi

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu tarafından kabul edildi. Tunç, bu konuda bazı yanlış algılar oluşturulduğunu belirterek, "Hayvanlara yönelik katliam gerçekleştiriliyor gibi bir algı kesinlikle doğru değil." dedi. Ayrıca, hayvanları öldürenlere hapis cezasının gelirken bu yasada, insan sağlığına zarar veren hayvanları kontrol altına alacak tedbirlere de yer verileceğini belirtti.

Osman Kavala'nın Yeniden Yargılanma Talebi

AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş'in Osman Kavala'nın yeniden yargılanması için yaptığı başvuruya değinen Bakan Tunç, "19 Temmuz'da dilekçe verildi ve konunun değerlendirilme aşamasındayız." açıklamasında bulundu. Kavala’nın yargılanmasına itirazlar hakkında da bilgi veren Tunç, bu talebin kanun yararına bozma talebiyle Adalet Bakanlığına götürüldüğünü ifade etti. "Gezi davasıyla ilgili temyiz incelemesinden geçen kararlarla ilgili kanun yararına bozmaya gidilemiyor." diyerek durumu özetledi.