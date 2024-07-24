Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adalet Bakanı Tunç'tan Sahipsiz Hayvanlar ve Kavala Açıklamaları

Adalet Bakanı Tunç, sahipsiz hayvanlar yasası ve Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:05
Adalet Bakanı Tunç'tan Sahipsiz Hayvanlar ve Kavala Açıklamaları

Adalet Bakanı Tunç'tan Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı ve sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin önemli bir tedbir olduğunu vurguladı. Tunç, "Sokakları daha güvenli hale getirmeye yönelik bir tedbirden bahsediyoruz." diyerek hayvanların da korunacağını ifade etti.

Sahipsiz Hayvanlar Kanun Teklifi

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu tarafından kabul edildi. Tunç, bu konuda bazı yanlış algılar oluşturulduğunu belirterek, "Hayvanlara yönelik katliam gerçekleştiriliyor gibi bir algı kesinlikle doğru değil." dedi. Ayrıca, hayvanları öldürenlere hapis cezasının gelirken bu yasada, insan sağlığına zarar veren hayvanları kontrol altına alacak tedbirlere de yer verileceğini belirtti.

Osman Kavala'nın Yeniden Yargılanma Talebi

AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş'in Osman Kavala'nın yeniden yargılanması için yaptığı başvuruya değinen Bakan Tunç, "19 Temmuz'da dilekçe verildi ve konunun değerlendirilme aşamasındayız." açıklamasında bulundu. Kavala’nın yargılanmasına itirazlar hakkında da bilgi veren Tunç, bu talebin kanun yararına bozma talebiyle Adalet Bakanlığına götürüldüğünü ifade etti. "Gezi davasıyla ilgili temyiz incelemesinden geçen kararlarla ilgili kanun yararına bozmaya gidilemiyor." diyerek durumu özetledi.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır ev almak isteyenler dikkat hangi bankalar tüm bedeli karşılıyor!

Sıfır otomobil 450 bin TL'ye düştü! Bu fiyat bayilere koşturur

İŞKUR'dan çalışmak isteyenlere müjde! Huzurevleri için sınavsız personel alımı...

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İŞKUR'dan çalışmak isteyenlere müjde! Huzurevleri için sınavsız personel alımı...

Lise mezunlarına polis olma fırsatı! EGM binlerce polis alımı yapacak!

Sıfır ev almak isteyenler dikkat hangi bankalar tüm bedeli karşılıyor!

En az ilköğretim mezunu bay, bayan, engelli adaylar için Toyota'da iş fırsatı! Alımlar başladı: Tıkla başvur

Alışverişlerde yeni dönem! Almayana indirim değil ceza var!

Askere gidene yeni destek! Tamı tamına 720 bin TL verecek!

Fiat ve Koç'tan kaçırılmayacak fırsatı! 200 bin TL'den 700 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle hayalinizdeki Fiat'a sahip olun

Sıfır otomobil 450 bin TL'ye düştü! Bu fiyat bayilere koşturur

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek