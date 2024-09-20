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Adalet Bakanı Tunç'tan Şehit Başsavcı Uzun'a Anma Mesajı

Bakan Yılmaz Tunç, şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u 12. yılında rahmetle andı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 13:37
Adalet Bakanı Tunç'tan Şehit Başsavcı Uzun'a Anma Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Duygu Dolu Bir Anma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 12 yıl önce terör saldırısında hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u andı.

Sosyal Medya Üzerinden Anma Mesajı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev yaparken hain terör saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehadetinin 12. yılında rahmetle anıyorum. Vatan ve bayrak aşkıyla ülkemize ve milletimize hizmet eden, adaletin tecellisi için fedakarca çalışan Murat Uzun kardeşimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

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