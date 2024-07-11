Adalet Bakanı Tunç'tan "Srebrenitsa'daki soykırımı asla unutmayacağız" mesajı!

1992-1995 yılları arasında Bosna Hersek'te, Avrupa'nın ortasında büyük bir katliam yaşandığını ifade eden Tunç, "Binlerce insan burada soykırıma uğradı. 8 binden fazla Boşnak şehit edildi. Soykırımcılar uluslararası mahkemelerde cezalandırıldılar. Soykırım suçlularından yaklaşık 45 kişi, 700 yılı aşkın hapis cezası aldı. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Adalet Divanı, soykırımın tespitine karar verdi." dedi.

SOYKIRIMI UNUTMAMAK GEREKİYOR

BM Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan ettiğini hatırlatan Tunç, "Türkiye olarak başından beri Bosnalı kardeşlerimizin yanındayız. TBMM'de de bu konuda genel görüşme yapılıyor. Cumhurbaşkanımız '11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımı'nı Uluslararası Düşünme ve Anma Günü' ile ilgili bir genelge yayımladı." diye konuştu.

Bakan Tunç, soykırımın bir insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, soykırım yapanların uluslararası mahkemelerde nasıl cezalandırıldıklarının görüldüğünü söyledi. Tunç, "Bugün dünyanın gözü önünde Filistin'de soykırım yapılmaya devam ediyor. Gazze'de, maalesef uluslararası kuruluşlar soykırımı önleyemiyor. Filistin'de 16 bini çocuk, 40 bine yakın insan şehit edildi. Tüm dünyanın gözü önünde bunlar yaşanıyor. Nasıl Srebrenitsa'daki soykırımda suçlular yargılandıysa, Filistin'de soykırım yapanlar da günü geldiğinde yargılanacak ve gerekli cezalara çarptırılacaklar." dedi.