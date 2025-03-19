Adalet Bakanı Tunç'tan Suç İddialarına Cevap: 'Savunma Yerleri Sokaklar Değil'

Adalet Bakanı Tunç, suç iddialarının yargı makamlarında ele alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:18
Adalet Bakanı Tunç'tan Suç İddialarına Cevap: 'Savunma Yerleri Sokaklar Değil'

Hukuk Devletinin Önemi Vurgulandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk devleti ilkesine dikkat çekerek, suç işlendiğine dair iddialar olduğunda savunmanın yapılacağı yerin sokaklar değil, yargı makamları olduğunu ifade etti.

Adaletin Sesi Sokaklarda Değil

Bakan Tunç, düzenlediği basın toplantısında, hukukun üstünlüğüne olan güvenin pekişmesi için toplumda herkesin yargıya saygı duyması gerektiğinin altını çizdi. "Herkes bilmelidir ki, adalet arayışı sokakta değil, adeta mahkeme salonlarında gerçekleştirilmektedir" dedi.

Yargıya Güvenin Artırılması

Bu bağlamda, hukuk sistemine olan güvenin artırılması gerektiğini vurgulayan Tunç, "Suç iddiaları ciddiyetle ele alınmalı ve tamamen yargı ve adalet çerçevesinde değerlendirilmeli" diye ekledi.

Tunç’un açıklamaları, hukuk devletinin gereklilikleri ve toplumda adalet anlayışının güçlendirilmesi bakımından büyük önem taşıyor.

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