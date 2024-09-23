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Adalet Bakanı Tunç'tan Uluslararası Soruşturma Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi'nin katledilmesiyle ilgili uluslararası mahkemelere başvuracaklarını bildirdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:37
Adalet Bakanı Tunç'tan Uluslararası Soruşturma Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası Adalet Divanı'na sunacakları delillere dikkat çekti ve Eygi'nin raporunun da takdim edileceğini vurguladı.

Antalya'da Önemli Bir Toplantı Gerçekleşti

Bakan Tunç, Antalya'daki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın düzenlediği 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Toplantısı’na katıldı. Toplantının ardından yaptığı açıklamada, Eygi'nin işgal altındaki bölgede barışçıl bir gösteri için bulunduğunu belirtti.

Eygi’nin Şehit Edilmesi ve Soruşturma Süreci

Tunç, Eygi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim aldığını, burada "Filistin’e Özgürlük" sloganları ile mezuniyet yaptığını hatırlattı. İlkotopsi işlemlerinin Filistin'de ardından Türkiye'de gerçekleştirildiğini söyledi. Uluslararası standartlara uygun bir inceleme yapıldığını ve bunun uluslararası mahkemelerde geçerliliği olacağını ifade etti.

Türkiye’nin Diplomatik Çabaları

Bakan Tunç, Türkiye'nin uluslararası platformlarda Eygi’nin haklarını savunma konusunda kararlılığını sürdürdüğünü belirtti. Türkiye’nin, 7 Ekim’den bu yana 41 binin üzerinde sivilin hayatını kaybettiği Filistin'deki duruma dikkat çekerek, uluslararası kuruluşların kayıtsız kalmasını eleştirdi.

Yeni Anayasa Çalışmaları Hakkında

Adalet Bakanı, yeni anayasa konusundaki çalışmaların toplum sözleşmesi olduğuna vurgu yaptı ve Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini söyledi. Tunç, yeni anayasa ile tüm toplumun hak ve özgürlüklerini güçlendirme hedefinin önemli olduğunu ifade etti.

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