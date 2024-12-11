Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı Reformu Müjdesi: Temel Haklar Genişleyecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Kritik Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı'nda önemli ifadelerde bulundu. Tunç, "Önümüzdeki günlerde Yargı Reformu Strateji Belgemiz açıklanacak. Orada da yine temel hak ve özgürlüklerin alanının genişletilmesine yönelik önemli hedefler ve amaçlar olacak" dedi.

İnsan Hakları İhlallerine Dikkat Çekti

Toplantıda konuşan Tunç, başta Filistin olmak üzere dünya genelinde insan hakları ihlallerine maruz kalan bireylere değindi. Daha adil bir dünya için Türkiye’nin öncülüğünde hızlı bir dönüşüm gerekliliğini vurguladı.

Önemli Düzenlemeler Yolda

Tunç, Türkiye’nin son 22 yılda insan hakları alanında önemli mesafeler katettiğini belirterek, kişisel özgürlük, güvenlik, basın, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi konulardaki hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Yargı Reformu ve İnsan Hakları Eylem Planı

Tunç, "Önümüzdeki günlerde Yargı Reformu Strateji Belgemiz açıklanacak. Bu belgedeki düzenlemelerin yasalarla desteklenmesi gerekenlerini sizlerin takdirlerine sunacağız" dedi. Ayrıca, İnsan Hakları Eylem Planı'nın üçüncü aşaması için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Tunç, adil yargılanma hakkının bir insan hakkı olduğunu hatırlatarak, uzun süren yargılamaların sona erdirilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti. Bu süreçte yapacakları çalışmaların hem Yargı Reformu Belgesi hem de İnsan Hakları Eylem Planı ile örtüşeceğini sözlerine ekledi.

Toplantının ardından, Tunç’un konuşmasının ardından basın mensuplarının katılımına kapalı devam etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı.