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Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı Üzerine Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargının bağımsızlığına dair açıklamalarda bulundu ve mevcut davalara ilişkin süreci anlattı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 19:43
Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı Üzerine Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yargı Üzerine Açıklamalar

İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında tutuklu sanıkların tahliyesi hakkında önemli yorumlarda bulundu.

Yargının Kendi İşini Yapmasına İzin Verelim

Yılmaz Tunç, yargı mensuplarının titiz bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek, "Yargı, kılı kırk yararak bir çalışma gösteriyor. Hatalı kararlar varsa bu durumun düzeltilmesi için yargı sistemimiz içerisinde mekanizmalar bulunuyor," dedi. Ayrıca, mahkemelerin dosyayı değerlendirecek olanlar olduğunu vurguladı.

Yargı, Anayasa'dan Yetkisini Alır

Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına dair görüşleri sorulunca, yargının Anayasa'nın 9. ve 138. maddelerinden yetki aldığını ifade etti. "Yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu her zaman söyledim," şeklinde konuştu.

Elemeleri Yaparken Dikkatli Olun

Tunç, Türk Ceza Kanunu'nun 288. maddesine atıfta bulunarak, yargı görevini yapanları etkilemeye yönelik ifadelerin bir yaptırım gerektirdiğini belirtti. "Yargı, bağımsız bir şekilde en doğru sonuca ulaşacaktır," ifadelerini kullandı.

Ordu Disiplini ve Yemin Üzerine Açıklamalar

Son olarak, Kara Harp Okulu'nda teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tunç, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını hatırlatarak, yasal olarak yapılan bir yeminin dışındaki gösterilere karşı çıktığını vurguladı.

Yılmaz Tunç, "Ordumuz bizim göz bebeğimizdir. Disiplinsiz hareketlere müsaade edilmemelidir," dedi.

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İstanbul 2 Nolu Barosu 2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil...

İstanbul 2 Nolu Barosu 2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlenen program ile gerçekleşti. Programa katılan İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Av. Yasin Çamlı, konuşma yaptı.

İstanbul 2 Nolu Barosu 2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil...

İstanbul 2 Nolu Barosu 2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlenen program ile gerçekleşti. Programa katılan İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Av. Yasin Çamlı, konuşma yaptı.

İstanbul 2 Nolu Barosu 2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil...

İstanbul 2 Nolu Barosu 2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlenen program ile gerçekleşti. Programa katılan İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Av. Yasin Çamlı, konuşma yaptı.

İstanbul 2 Nolu Barosu 2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil...

İstanbul 2 Nolu Barosu 2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlenen program ile gerçekleşti. Programa katılan İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Av. Yasin Çamlı, konuşma yaptı.

İstanbul 2 Nolu Barosu 2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil...

İstanbul 2 Nolu Barosu 2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlenen program ile gerçekleşti. Programa katılan İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Av. Yasin Çamlı, konuşma yaptı.

İstanbul 2 Nolu Barosu 2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil...

İstanbul 2 Nolu Barosu 2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlenen program ile gerçekleşti. Programa katılan İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Av. Yasin Çamlı, konuşma yaptı.

İstanbul 2 Nolu Barosu 2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil...

İstanbul 2 Nolu Barosu 2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlenen program ile gerçekleşti. Programa katılan İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Av. Yasin Çamlı, konuşma yaptı.

İstanbul 2 Nolu Barosu 2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil...

İstanbul 2 Nolu Barosu 2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlenen program ile gerçekleşti. Programa katılan İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Av. Yasin Çamlı, konuşma yaptı.

İstanbul 2 Nolu Barosu 2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil...

İstanbul 2 Nolu Barosu 2024-2025 Adli Yıl Açılış Programı, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlenen program ile gerçekleşti. Programa katılan İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Av. Yasin Çamlı, konuşma yaptı.

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