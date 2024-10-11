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Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı ve Ekonomi Üzerine Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova'da yaptığı konuşmada yargı sisteminin güçlenmesini ve ekonomik başarıyı vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 20:34
Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı ve Ekonomi Üzerine Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Yalova İl Başkanlığındaki konuşmasında Türkiye’nin yargı sistemindeki ilerlemelere değindi. Tunç, "Geçmiş darbelerde, 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de ve 28 Şubat'ta darbecilere destek veren bir yargı vardı; ancak bugün milletin haklarını koruyan bir yargı sistemimiz var." dedi.

AK Parti'nin Başarı Hikayesi

Tunç, “23 yıl önce kurulan AK Parti, iktidarda olduğu 22 yılda girdiği her seçimden başarıyla çıktı. Bunun mümkün olmasının arkasında ise Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve milletimizin ona olan bağlılığı var.” şeklinde konuştu.

Darbelere Karşı Milletin Gücü

Bakan, “15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığımızda, bu millet darbeye geçit vermezdi. Cumhurbaşkanımızın çağrısına hemen karşılık verildi.” diyerek o gecenin önemine vurgu yaptı.

Ekonomik Zorluklar ve Başarılar

Tunç, “Kovid-19 salgını, çevre ülkelerdeki savaşlar ve 6 Şubat depremlerinin ardından ekonomimiz olumsuz etkilendi. Ancak biz bu enflasyonu çift haneli rakamdan tek haneli rakama düşürdük.” dedi.

Yargı Bağımsızlığı ve Demokratik Güçlenme

Yılmaz Tunç, Türk yargısının her zamankinden daha tarafsız ve bağımsız olduğunu belirterek, “Milletin yargısı, artık geçmişte olduğu gibi bir grup elitin arka bahçesi değil.” ifadelerini kullandı.

İleriye Dönük Hedefler

Bakan, “Anayasayı vesayetçi bir yapıdan arındırmak için yeni düzenlemelere ihtiyaç var. İlerlemenin yolu uzlaşmaktan geçiyor.” dedi. Tunç, ülkenin daha güçlü hale gelmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Son olarak, Tunç, Filistin'deki insani duruma da değinerek, “İkna edici uluslararası destekle insanlık onurunun korunmasına yönelik adımlar atacağız.” şeklinde konuştu.

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