Adalet Bakanı Tunç'tan Yeni Anayasa Vurgusu

Adalet Bakanı Tunç'tan Anayasa Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yeni bir anayasa çalışmalarından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Demokratik Bir Anayasa İhtiyacı

Bakan Tunç, "Yeni bir anayasa hedefimizden hiç vazgeçmiyoruz. Demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayla yola devam etmemiz lazım. Bir darbe anayasasıyla yönetiliyoruz," dedi. Temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesini hedefleyen Tunç, Türkiye'nin fiziki şartlarının iyileştirilmesi için "sessiz devrim" niteliğinde değişikliklerin yapıldığını belirtti.

Kaymakam Adaylarına Tavsiyeler

Kurs katılımcılarına hitap eden Tunç, "Mülki idare amirliği" sisteminin önemine değinerek, kaymakamların ilk görev yerlerinde halkla iyi izlenim bırakmalarını, eğitime ve çocuk gelişimine odaklanmalarını tavsiye etti.

Dünya Çatışmalarına Dikkat Çekti

Görüşlerine devam eden Tunç, Gazze'de yaşanan soykırım suçuna dair dünya genelindeki tepkileri eleştirerek, Türkiye’nin adalet ve insan haklarını savunma konusundaki kararlılığını vurguladı. "Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı tarafından haksız yere yargılananları ayakta alkışlayanlar, bu suçların ortakları haline geliyor," dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, Türkiye'nin çocuklarının geleceği taşıdığına dikkat çekerek, kaymakam adaylarına, göreve başladıktan sonra tebdili kıyafetle okulları ziyaret etmeleri gerektiğini önerdi.