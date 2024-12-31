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Adalet Bakanı Tunç'tan Yeni Yıl Mesajı: 'Adaletin Yüzyılı İçin Çalışıyoruz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025'e umutlarla girdiklerini belirterek, adaletin güçlendirilmesi için önemli adımlar atacaklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:25
Adalet Bakanı Tunç'tan Yeni Yıl Mesajı: 'Adaletin Yüzyılı İçin Çalışıyoruz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yıl mesajında, 2025 yılına yeni umut, proje ve hedeflerle girdiklerini vurguladı.

Bakan Tunç, "Milli birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeyecek, iç cephemizi daha da tahkim edecek, ülkemizin huzuruna kasteden terör örgütleri ve şer şebekeleriyle mücadelemizden kesinlikle taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

2024 yılını geride bırakırken, yeni yılın tüm insanlık için barış ve huzur getirmesini temenni eden Tunç, 2024 yılındaki çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "Demokratik hukuk devletinin tahkimi, daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi yolunda önemli mesafeler aldık." şeklinde konuştu.

Tunç, deprem bölgesinde yeni adalet binalarının açıldığını ve yargı teşkilatını güçlendirmek için hakim, savcı ve personel atamaları yaptıklarını da belirtti. Ayrıca, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile hukuk eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik adımlar attıklarını vurguladı.

Yargının teknolojik altyapısının geliştirilmesi adına önemli adımlar attıklarını ifade eden Tunç, "Adaletin yüzyılı için hazırladığımız Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak." dedi.

Bakan Tunç, toplumsal uzlaşmayı esas alan, demokratik ve kuşatıcı bir anayasa için çalışacaklarını, bölgede ve dünyada adaletin sağlanması amacıyla mücadele vereceklerini belirtti. 2025 yılının huzur, mutluluk ve bereket ile geçmesini dileyerek, aziz milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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