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Adalet Bakanı Tunç, Terörle Mücadelede Kararlılık Vurguladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Macaristan'da terörle mücadele kararlılığını ve adli iş birliğini pekiştirdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:23
Adalet Bakanı Tunç, Terörle Mücadelede Kararlılık Vurguladı

Adalet Bakanı Tunç'un Macaristan Ziyareti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Macaristan Adalet Bakanı Bence Tuzson ile bir araya gelerek Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ)'a yönelik terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Terör Saldırısına Tepki

Bakan Tunç, Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Bu saldırı, terörle mücadeledeki kararlılığımızı asla etkilemeyecek. Bilakis, bu konudaki yüzleşmemizi daha da güçlendireceğiz," ifadelerini kullandı.

Yapılan saldırının PKK terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirildiğini belirten Tunç, 5 vatandaşın şehit olduğunu hatırlatarak, saldırının Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.

Adli İşbirliğinin Artırılması

Macaristan’daki görüşmelerinin ardından Tunç, iki ülkenin arasındaki hukuki işbirliklerini güçlendirmek adına önemli adımlar attıklarını belirtti. Tunç, "Adli işbirliği çerçevesinde birçok anlaşmamız mevcut. Bu kapsamda önemli kararlar aldık," dedi.

Hukuki Süreçlerde Avrupa Birliği Vurgusu

Son olarak Yılmaz Tunç, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye karşı olan önyargılarının haksız olduğunu belirtti. "Türkiye’nin AB üyeliği, Avrupa için büyük bir kazanç olacaktır. Bu süreçte Macaristan’ın desteklerine teşekkür ediyoruz," şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Tunç’un özel vurguları, Türkiye’nin kararlılığını ve uluslararası işbirliğini artırma hedefini ortaya koyuyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (solda), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Adalet Bakanı...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (solda), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Adalet Bakanı Bence Tuzson (sağda) ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi, Türkiye Macaristan Adalet Bakanlıkları Arasında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (solda), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Adalet Bakanı...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (solda), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Adalet Bakanı Bence Tuzson (sağda) ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi, Türkiye Macaristan Adalet Bakanlıkları Arasında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

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