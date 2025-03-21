Adalet Bakanı Tunç: Terörsüz Türkiye İle Güvenli Bir Gelecek İnşa Edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tokat'ta Türkiye'yi Terörsüz Bir Ülke Olarak İnşa Etme Vizyonunu Paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tokat'ta gerçekleştirilen Artova Adalet Sarayı Temel Atma Töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin terörsüz bir ülke olması hedefini dile getirdi. Tunç, "İnşallah Türkiye'yi terörün olmadığı, terörün her türlüsünün olmadığı, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı bir ülke olarak hep beraber inşa edeceğiz" dedi.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Konuşmasında Devlet Bahçelinin grup konuşması ardından başlayan çalışmalara değinen Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ile Türkiye'yi terörden arındırma gayretlerinin devam ettiğini vurguladı. Tunç, "Terör örgütü silah bıraktığında, kendini feshettiğinde, bu ülkenin kalkınmasında ayak bağı olan terör belasından kurtularak milletimizin refahına harcayacağız inşallah. O günlerin eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

Adaletin Temel Prensipleri

Bakan Tunç, adaletin devletin temeli olduğuna dikkat çekti. "Adalet mülkün temelidir" sözünü hatırlatarak, tarafsız ve bağımsız yargının önemini vurguladı. Devletin ayakta durması için yasama, yürütme ve yargının işlevlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

23 Yıllık Reform Süreci

Tunç, adaletin sağlanmasının toplumsal huzur için elzem olduğunu ifade etti. "23 yıldan bu yana adaletin tesis edilmesi için çok önemli reformlar yaptık" diyerek, bu süreci özetledi. Yargının uygulaması için gerekli mevzuatın yenilenmesi yönünde büyük çabalar harcandığını aktaran Tunç, muhalefetin karşıt tutumlarına rağmen bu reformların gerçekleştirildiğini vurguladı.

Yeni Demokratik Anayasa Hedefi

Hakimlerin ve savcıların 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı gösterdiği direnişi de anımsatan Tunç, Türkiye'nin geleceği için yeni bir demokratik anayasaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. "Yeni vesayetçi anlayıştan tamamen sıyrılmalıyız" diyen Tunç, bu süreçte toplum sözleşmesinin önemine de dikkat çekti.

Sonuç olarak, Tunç, "Bu ülkemiz için çok hayırlı bir iş olacak. İnşallah onu da başarırız" diyerek konuşmasını tamamladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tokat Artova Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tokat Artova Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katıldı.