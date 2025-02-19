Adalet Bakanı Tunç, TÜSİAD Açıklamalarına Eleştiri Getirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD'ın davalara yönelik yaptığı yorumların yargıya müdahale anlamı taşıdığını söyledi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:39
Adalet Bakanı Tunç, TÜSİAD Açıklamalarına Eleştiri Getirdi

Adalet Bakanı Tunç, Meclis'te Basın Toplantısı Düzenledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, TÜSİAD‘ın açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Tunç, devam eden davalar hakkında yapılan yorumların, yargıya müdahale anlamına gelebilecek bir durumu ortaya çıkardığını belirtti.

TÜSİAD Açıklamaları Yargıyı Etkileyebilir

Gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta, "Devam eden davaları sıralayarak, 'Bu soruşturma ve davalarda suç vardır ya da yoktur bilemeyiz ama bunlar doğru değildir' şeklinde yorum yaptığınız zaman burada yargıya müdahale anlamına gelebilecek durum ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Heyetinin İmralı Ziyareti

DEM Parti heyetinin İmralı'ya gerçekleştirilecek üçüncü ziyaret talebine de değinen Tunç, "Başvuru olursa Adalet Bakanlığı olarak değerlendiririz. Önceden iki başvuru oldu ve ikisinde de izinler gerçekleşti" şeklinde konuştu.

Gezi Parkı Soruşturması Üzerine Değerlendirme

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Emine Ayşe Barım hakkında verilen tahliye kararıyla ilgili sorulara Tunç, yargının mecrası içerisinde bu tür soruşturmaların sürdüğünü ve itirazların üst mahkemede değerlendirileceğini kaydetti.

Sessiz Devrimler ve Yargının Rolü

TÜSİAD'ın açıklamalarının hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını vurgulayan Tunç, "Hukuk devletinin tahkimi, insan haklarının, özgürlüklerin daha da genişlemesiyle ilgili sayısız devrim yaptık" ifadelerini kullandı. Bakan, yabancı yatırımların artmasında hukuk güvenliğinin önemini de dile getirdi.

CHP Genel Başkanı'na Sert Yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘sivil darbe’ ifadesini kullanmasına karşı çıkan Tunç, CHP’deki iç çekişmelere dikkat çekerek, bu tür ifadelerin yargıyı zor durumda bıraktığını belirtti.

Devletin Üniteliği Tartışılmaz

Bir gazetecinin yönelttiği HÜDA PAR ile ilgili soru üzerine, Tunç, "Devletimizin üniter yapısı, milletimizin bölünmez bütünlüğü konusunda herhangi bir tartışma yapılamaz" dedi. Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilemeyeceğini hatırlatan Tunç, kurallara aykırı durumların soruşturma makamları tarafından inceleneceğini belirtti.

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