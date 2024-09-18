Adalet Bakanı Tunç'un Ayşenur Ezgi Eygi Açıklamaları

Adalet Bakanı Tunç'tan Eygi'nin Otopsisine İlişkin Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'deki bir barışçıl gösteride hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsisine dair önemli bilgilere yer verdi. Tunç, "Elimizdeki deliller şunu gösteriyor; Ayşenur'un hedef alınarak, planlı bir şekilde ateş açılarak şehit edildiğini düşünüyoruz. Deliller o yönde." dedi.

Filistin Büyükelçisi ile Görüşme Sonrası Açıklamalar

Bakan Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile yaptığı görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu. Görüşmede, Eygi'nin öldürülmesine dair Filistin'de başlatılan soruşturma dosyasıyla ilgili bilgi alındığını belirtti.

Tunç, "Özellikle Filistin'deki soykırımı, katliamı protesto etmek için barışçıl bir gösteride bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından şehit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Adli Yardım Süreci

Bakan Tunç, Eygi'nin ölümünün ardından Türkiye'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla iç hukuktan kaynaklanan yetkilerini kullanarak soruşturma başlattığını ifade etti. Tunç, "Filistin adli makamlarından gelen belgelerle bu süreci sürdüreceğiz." diye ekledi.

Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Adımlar

Tunç, "Toplanan deliller ve raporlar, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasında kullanılacaktır." dedi. Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne de ilgili raporların sunulacağını açıkladı.

Uluslararası Toplumun Yetersizliği

Bakan Tunç, Filistin'de 40 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini ve uluslararası kuruluşların bu soykırımı önleme noktasında yetersiz kaldığını vurguladı. "Biz Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin haklarının korunması için mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Eygi'nin Cezasının Zamanla Bulunacağına Dair Vurgular

Ocakta yapılan otopsi raporuna göre Eygi'nin uzaktan ateş edilerek yaralandığı belirlendi. Bakan Tunç, "Bu suçu işleyenlerin tespit edilip cezalandırılması sürecini takip edeceğiz." diyerek konunun üzerine eğileceğini belirtti.

ABD Yetkililerine Tepki

ABD'li yetkililerin Eygi'nin ölümü ile ilgili yaptığı açıklamalara tepkisini dile getiren Tunç, "Adalet yerini bulacak, biz onu sonuna kadar takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçinin Görüşmeleri

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa da, "Eygi, hem Türkiye'nin hem de Filistin'in şehididir; kanı yerde kalmayacaktır." diyerek Türkiye ile iş birliği yapacaklarını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Adalet Bakanlığı'ndaki makamında görüştü. Bakan Tunç, görüşmenin ardından, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Adalet Bakanlığı'ndaki makamında görüştü. Bakan Tunç, görüşmenin ardından, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Adalet Bakanlığı'ndaki makamında görüştü. Bakan Tunç, görüşmenin ardından, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Adalet Bakanlığı'ndaki makamında görüştü. Bakan Tunç, görüşmenin ardından, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Adalet Bakanlığı'ndaki makamında görüştü. Bakan Tunç, görüşmenin ardından, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Adalet Bakanlığı'ndaki makamında görüştü. Bakan Tunç, görüşmenin ardından, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.