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Adalet Bakanı Tunç: Yangın Faillerinin Yargı Önünde Hesap Vermesi Kesin

Bakan Tunç, Kartalkaya'daki yangınla ilgili sorumluların yargı önünde hesap vereceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:29
Adalet Bakanı Tunç: Yangın Faillerinin Yargı Önünde Hesap Vermesi Kesin

Adalet Bakanı Tunç: Yangın Faillerinin Yargı Önünde Hesap Vermesi Kesin

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Tunç, "Her ne suretle olursa olsun, böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanların, ihmali ve kusuru bulunanların yargı önünde hesap vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Bakan Tunç, yangın felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğünü vurgulayan Tunç, adaletin insanlık tarihindeki en kadim arayış olduğunu belirterek, adaleti "medeniyetlerin ana sütunu, toplumların vicdanı, insan olmanın özü" diye tanımladı.

Türkiye'de Adalet Reformu Sürecine Vurgu

Adalet Bakanı, "İnsan, adaletle var olur, adalet erdemiyle yükselir." diyerek, son 23 yılda Türkiye'nin adalet hizmetlerinde kaydettiği ilerlemeyi aktardı. Bu süreçte vesayetçi yargı anlayışının terk edildiğini ve yargının, demokratik hukuk devleti ilkelerine kavuştuğunu belirtti. Tunç, temel hak ve özgürlüklerin alanının genişletildiğini, ifade özgürlüğü ve lekelenmeme hakkının güvencelerinin artırıldığını ifade etti.

Bakan Tunç, adalet sisteminin modernleştirilmesi için atılan adımlar arasında dijitalleşmenin yanı sıra hakim-savcı sayısının arttırılmasını ve yeni mahkemelerin kurulmasını da dile getirdi. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırıldığını ve Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan 264 faaliyetin açıklanacağını bildirdi.

Adaletin Nabzı: Reform Süreci ve Hedefler

Tunç, adalet reformunun dinamik ve sürekli yenilenen bir yaklaşımı gerektirdiğini vurguladı. "Reform olmadan adalet yaşayamaz. Reform, adaletin nabzıdır, onun diri kalmasını sağlayan yegane ritimdir." diyen Tunç, hazırladıkları strateji belgesiyle daha şeffaf ve adil bir yargı sistemine ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Toplumsal beklentilere uygun reformların yapıldığına dikkat çeken Tunç, ". Yargımız görevini kararlılıkla yapmaya devam edecektir." sözleriyle, bağımsız yargının önemini yineledi ve adli soruşturmalar üzerinden yargı mensuplarını hedef alan söylemleri kesin bir dille reddetti.

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve yargı organlarının bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığımızdan hiç kimse rahatsız olmamalıdır." diyerek, Türkiye'nin hukuk devleti olarak sürdürdüğü çalışmaların üzerinde durdu.

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