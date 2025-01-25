Adalet Bakanı Tunç, Yangında Hayatını Kaybeden Gençbay Ailesini Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençbay Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Yiğit Gençbay'ın ailesini ziyaret etti. Acılı ailenin yanına giden Bakan Tunç, taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.

Yangında Kaybedilen Yiğit Gençbay İçin Taziye Mesajı

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Bolu'daki yangında evlatları Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ve Ankara 11. İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay ile bir araya geldiğini belirtti. Tunç, bu ziyarette acılarını paylaştıklarını ifade etti.

Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yiğit kardeşimize Allah'tan rahmet, Gençbay ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi tüm felaketlerden muhafaza eylesin."