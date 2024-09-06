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Adalet Bakanı Tunç: Yapay Zeka Dönemi ve Adalet Reformları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'daki Bölge Adliye Mahkemesi açılışında yargıda yapay zeka kullanımı ve reformları vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 14:57
Adalet Bakanı Tunç: Yapay Zeka Dönemi ve Adalet Reformları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Tekirdağ Açılışı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'da düzenlenen Bölge Adliye Mahkemesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, "Artık yapay zeka dönemine geçtik, dijital çağdayız. Yargı hizmetlerinin hızlandırılması için dijital ve yapay zekanın kullanılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mahkemelerin İş Yükünü Azaltacağına Dikkat Çekti

Tunç, yeni mahkemenin iş yükünü azaltacağını ve davaların daha hızlı bir şekilde sonuçlanacağını belirtti. Bölge Adliye Mahkemeleri sayısının artığına dikkat çeken Tunç, "Hukuk sistemimiz 2016'dan beri Bölge Adliye Mahkemesi sistemine geçti. Son yıllarda bölge sayıları artmaya devam ediyor. Tekirdağ, Malatya ve Denizli'de yeni mahkemeler kuruldu" dedi.

İstinaf ve Yargı Reformları

İstinafın yargı reformu kapsamında önemli bir gelişme olduğunu dile getiren Tunç, "İstinaf, hak kayıplarının önlenmesine katkıda bulunacak ve dosyaların daha hızlı incelenmesini sağlayacaktır" şeklinde konuştu. Ayrıca, Bölge Adliye Mahkemelerindeki hakim ve savcı sayısının artırılması planlandığını da duyurdu.

Uzun Süren Yargılama Sürelerine Çözüm Arayışı

Tunç, yargılama süreçlerini hızlandırmak ve vatandaşları uzun süreçlerden kurtarmak için yeni daireler açacaklarına dair umut verdi. Bölge Adliye Mahkemesi verilerine göre, ceza ve hukuk dairelerine gelen dosyaların %85'inin karara bağlandığının altını çizdi.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı

Yeni düzenlemeler çerçevesinde, hukuk fakültesi mezunlarının avukat olabilmek için hukuk mesleklerine giriş sınavını geçmesi gerektiğini belirten Tunç, "Artık iki yıl süren hakim savcı adaylığı yerine üç yıl süren hakim savcı yardımcılığı sistemine geçtik" dedi.

Teknolojinin Adalet İçin Kullanımı

Bakan Tunç, teknolojiden faydalanarak adalet hizmetlerinin hızlandırılacağına işaret etti. Yapay zeka ile davaların daha hızlı çözülmesi için projelerin yürütüldüğünü ifade etti. Tunç, "Adaletin hizmetinde teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyoruz" şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen reformlar ve teknoloji kullanımıyla yargı süreçlerinin hızlandırılması ve daha etkili hale getirilmesi hedefleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılış törenine katıldı.

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