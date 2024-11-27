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Adalet Bakanı Tunç, Yargı Düzenlemeleri ile İlgili Değerlendirme Yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni Noterlik Kanunu'nda önemli düzenlemeler olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:16
Adalet Bakanı Tunç, Yargı Düzenlemeleri ile İlgili Değerlendirme Yaptı

Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı Düzenlemeleri Değerlendirmesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yürürlüğe giren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili yaptığı değerlendirmede, önemli düzenlemelerin bulunduğunu ifade etti.

Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 14 Kasım'da TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan bu kanunun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Bakan Tunç, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da; adaletin sağlanması ve korunması açısından hukuk sisteminin temel taşlarından olan noterlerimizin etkinliğini artıran, kişisel verilerin daha etkin korunmasına hizmet eden, çocuklarımızın üstün yararını gözeten, savunma hakkını güçlendiren önemli düzenlemeler yer almaktadır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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