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Adalet Bakanı Tunç: Yargı Milletin Yargısı Olacak

Adalet Bakanı Tunç, yargının bağımsızlığını vurgulayarak, 2025 yılı bütçesini TBMM'de sundu ve eleştirilere yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 23:41
Adalet Bakanı Tunç: Yargı Milletin Yargısı Olacak

TBMM'de Adalet Bakanlığı 2025 Bütçesi Görüşüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025 yılı bütçesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, yargının kimsenin arka bahçesi olmayacağını ve milletin yargısı olarak işlev göstereceğini vurguladı.

Yargıda Bağımsızlık Vurgusu

Tunç, "Bundan böyle yargı hiç kimsenin arka bahçesi olmayacak. Yargı milletin yargısı olmaya devam edecek" şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye'nin Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde geride olduğu yönündeki iddialara karşı çıkarak, Türkiye'nin 117. sırada olduğunu belirtti. Tunç, bu sıralamanın arka planında yatan finansal ilişkilerin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

OECD Raporları ve Kadın Hakimlerin Artışı

Bakan Tunç, OECD 2023 raporlarında Türkiye'nin yargı alanındaki gelişmelerinin yeterince öne çıkarılmadığını dile getirerek, "Erişebilir, yanıt veren ve kaliteli adalet konusunda en çok gelişme gösteren ülkeler arasındayız" dedi. Ayrıca, yargıdaki kadın hakim oranının %40'a ulaştığını da sözlerine ekledi.

Yargı Sistemine Eleştiriler

Yargı kararlarını eleştirmenin serbest olduğunu belirten Tunç, 2024 yılında 12 milyondan fazla dosyada karar verildiğini belirterek, istisnai durumların gündeme getirilmesinin yargıya haksızlık oluşturduğunu ifade etti. "Eleştirilmeye değmeyecek bir geçmişten geldik. Bugün eleştirdiğiniz sistem, geçmişte birçok mağduriyete sebep olmuştur" şeklinde uyarılarda bulundu.

2025 Yılı Bütçesi

2025 yılında Adalet Bakanlığı için 280 milyar 275 milyon 802 bin lira bütçe öngörüldüğünü belirten Tunç, bu bütçenin adalet sisteminin güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

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