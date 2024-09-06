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Adalet Bakanı Tunç, Yeni Anayasa Hedeflerini Açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'daki konuşmasında yeni anayasa hedefleri ve AK Parti'nin tarihi başarıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 13:03
Adalet Bakanı Tunç, Yeni Anayasa Hedeflerini Açıkladı

Yeni Anayasa Hedefi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'da yapılan AK Parti Türkiye Buluşmaları'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, "Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa. Bu anayasanın gerçekleştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partilerin uzlaşmasıyla mümkündür. Uzlaşmaya gidenleri millete takdir ettireceğiz, ancak uzlaşmaya yanaşmayanlara karşı halk ilk sandıkta cevabını verecektir," ifadelerini kullandı.

Tekirdağ ve AK Parti'nin Başarıları

Bakan Tunç, konuşmasında Tekirdağ'ın sürekli gelişen ve kalkınan illerden biri olduğunu vurguladı. "AK Parti, halkla buluşan ve halktan kopmayan bir parti olarak 22 yıldır iktidardayız. Bu zamana kadar milletimizin taleplerine yanıt vermek en büyük nedenimizdir," dedi.

AK Parti'nin Kuruluş Süreci

Tunç, 1990'lı yıllarda Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılı dönemlere değinerek, "O yıllarda milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'yi kurarak yeni bir umut gördü. Bu parti sayesinde birçok sorunun üstesinden geldik," şeklinde konuştu.

Vesayetçi Dönemler ve Darbeler

Bakan, AK Parti'nin, kuruluşundan sonraki sıralarda vesayetçi bir direnişle karşılaştığını hatırlattı. "Darbeler ve muhtıralar karşısında dayanışmayı sürdürdük. 15 Temmuz'da milletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde darbe girişimine karşı koyarak hukuk devleti anlayışını güçlendirdi," dedi.

Yargı Bağımsızlığı ve Reform İhtiyacı

Tunç, bugün hala değişen yargı sistemine yönelik eleştirilerin bulunduğuna dikkat çekerek, "15 Temmuz'da zafere ulaşan bir yargı sistemi kurulmuştur. Bir an önce, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesini güçlendirmeliyiz. Yeni bir anayasa bu reformların parçası olacaktır," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Gelişmelere Dikkat

Ayrıca Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor ve Türkiye'nin uluslararası mahkemelerde soykırımcıların yargılanması için girişimlerde bulunduğunu belirtiyor," dedi.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Açıklamaları

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, AK Parti'nin 22 yıllık iktidar sürecinin toplumsal bir hareketle bütünleşmiş bir siyasi başarı olduğunu vurguladı. "Bu hareket, toplumla bütünleşmiş olup sadece siyasi bir parti olmanın ötesindedir," ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 2), Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 2), Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 2), Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 2), Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 2), Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 2), Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 2), Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 2), Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 2), Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 2), Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 2), Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 2), Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 2), Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 2), Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Türkiye Buluşmaları programına katıldı.

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