Adalet Bakanı Tunç, Yeni Anayasa ve Demokrasi Vurgusu Yaptı

Adalet Bakanı Tunç, Eskişehir'de önemli açıklamalarda bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de düzenlenen yemekli toplantıda, "Ülkemize, demokratik, katılımcı ve her görüşün, herkesin, her kesimin kendini içinde bulduğu bir toplum sözleşmesini, yeni bir anayasayı, demokratik bir anayasayı yapmak zorundayız" dedi. Bakan Tunç, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığının 17 Kasım Pazar günü yapılacak olağan kongresi öncesi mahalle başkanları ve delegelerle bir araya geldi.

AK Parti'nin Geçmişi ve Geleceği

Bakan Tunç, AK Parti'nin 23 yaşını geride bıraktığını ve geçen 22 yıl boyunca iktidarda bulunduğunu dile getirdi. "AK Parti, bir millet hareketidir. Bu siyasi hareket, kısa bir masa etrafında oturup 'Haydi bir parti kuralım' denilerek başlamadı" şeklinde konuşarak partinin köklü tarihine vurgu yaptı.

Demokrasi ve Reform İhtiyacı

Tunç, ülkenin karşı karşıya olduğu kronik sorunları ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüme kavuşturabileceğini ifade ederek, "Artık yeni bir anayasa yapmalıyız. Temel hak ve özgürlükler alanında çok mesafe aldık ancak bunu sürdürebilmek için reformlara ihtiyacımız var" dedi.

Terörle Mücadele Vurgusu

Adalet Bakanı Tunç, terör örgütleri ile mücadeleye dikkat çekerek, "PKK, FETÖ, DHKP-C gibi tüm terör örgütlerini ülkemizden silip atacağız. Bunun için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç’tan İkna Edici Mesajlar

Ayrıca, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu da toplantıda söz alarak, partinin Türkiye’ye kazandırdığı hizmetleri ve birlik beraberlik mesajlarını ilettiler.

Kongre Öncesi Birlik ve Beraberlik Mesajı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ali Demirel ise muhalefet partilerine eleştirilerde bulunarak, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin önemine vurgu yaptı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, gelecek kongrenin Tepebaşı için yeni bir dönem olacağını ifade etti.

Tunç'un konuşmaları, partinin demokrasi standartlarını yükseltme ve yeni bir anayasa çağrısının yanı sıra, gerçekleştirilmesi gereken yapısal reformların önemini de gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığınca 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olağan kongre öncesi mahalle başkanları ve delegelerin katılımıyla kentteki bir davet salonunda düzenlenen yemekli toplantıya katıldı. Bakan Tunç, burada konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığınca 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olağan kongre öncesi mahalle başkanları ve delegelerin katılımıyla kentteki bir davet salonunda düzenlenen yemekli toplantıya katıldı. Bakan Tunç, burada konuşma yaptı.