Adalet Bakanı Tunç, Yenidoğan Çetesi Soruşturmasını Değerlendirdi

Adalet Bakanı Tunç, Yenidoğan Çetesi Soruşturmasına Dair Açıklamalarda Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturması hakkında önemli bilgiler paylaştı. Tunç, bugüne kadar yapılan çalışmalarda 47 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 22'sinin tutuklandığını açıkladı. Yargılama sürecinin devam ettiğini belirten Bakan, kamuoyunu bilgilendirdi.

İstanbul'daki Soruşturmanın Detayları

Bakan Tunç, İstanbul'da özel hastanelerin yenidoğan bakım ünitelerinin kiralanması sebebiyle ortaya çıkan insanlık dışı koşulların, bebek ölümlerine yol açtığına dair CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ihbarlar sonucunda, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma başlatıldığını vurguladı.

Tunç, "Bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklanmıştır. Bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci sürmektedir. 47 şüpheli hakkında 16 Ekim 2024 tarihinde iddianame hazırlanmıştır," dedi.

Tehdit İddiaları ve Gelişmeler

Adalet Bakanı, ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında görevli bir Cumhuriyet savcısının tehdit edilmesi üzerine de soruşturma başlatıldığını kaydetti. Bu süreçte gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

Bu çok yönlü ve titizlikle yürütülen soruşturmanın toplumun güvenliğini sağlamak amacıyla devam ettiğini ifade eden Tunç, herkesin bu konudaki gelişmeleri dikkatle takip etmesi gerektiğini belirtti.