Adalet Bakanı Tunç, Zeki Erdoğan'ın Cenaze Törenine Katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 66 yaşında vefat eden eski Hasankadı Belediye Başkanı Zeki Erdoğan'ın cenaze törenine katıldı. Erdoğan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Tören, Erdoğan'ın yaklaşık 20 yıl görev yaptığı Hasankadı Belediyesi önünde düzenlendi. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi. Cenaze, daha sonra Hasankadı Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine katılan Bakan Tunç, Erdoğan'ın yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Doğancılar Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene, Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri ile diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 66 yaşında vefat eden eski Hasankadı Belediye Başkanı Zeki Erdoğan'ın cenaze törenine katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 66 yaşında vefat eden eski Hasankadı Belediye Başkanı Zeki Erdoğan'ın cenaze törenine katıldı.