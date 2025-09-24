Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 11 İl Baro Başkanlarıyla Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11 ilin baro başkanlarıyla Adalet Bakanlığı'nda bir araya gelerek avukatlara yönelik çalışmalar ve planlanan düzenlemeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:27
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Niğde, Sivas ve Yozgat Barosu Başkanlarıyla Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldiklerini bildirdi.

Görüşmede öne çıkan hususlar

Toplantıda avukatlar için yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeler değerlendirildi. Görüşmede, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminde önemli rol oynayan avukatların mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik adımların ele alındığı belirtildi.

Tunç'un açıklaması: "Yargının kurucu unsuru, demokrasinin temellerinden olan hak arama hürriyetinin teminatı avukatlarımız için yürüttüğümüz çalışmalar ile önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz düzenlemeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişmelerinde önemli bir paydaş olan avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştıran adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Baro başkanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

