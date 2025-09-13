Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Balıkesir'de Ziyaretlerde Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Balıkesir'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir programı kapsamında bir dizi ziyaret ve katılımda bulundu.

Program ve İl Başkanlığı Ziyareti

Bakan Tunç, Balıkesir Öğretmenevi'ndeki "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katıldı. Programın ardından AK Parti İl Başkanlığı'na giderek partililerle görüştü.

Etkinlik sonrasında Tunç, kentteki esnafla bir araya gelerek halkla sohbet etti ve bir fotoğrafçıda vesikalık fotoğraf çektirdi.

Valilik Ziyareti ve Cenaze Töreni

Bakan Tunç, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile valilik makamında görüşme gerçekleştirdi ve burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra, kalp krizi geçirip vefat eden Edremit Seçim İşleri Müdürü Altan Başaran'ın Altıeylül ilçesi Siteler Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Adliye Ziyareti

Günün sonunda Tunç, Balıkesir Adliyesi'ni ziyaret ederek adliye personeliyle görüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (solda), Balıkesir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Tunç, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir'i (sağda) ziyaret etti.