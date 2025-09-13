Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Balıkesir'de Ziyaretlerde Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'de "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"na katıldı, AK Parti İl Başkanlığı ve adliyeyi ziyaret etti; cenazeye katıldı ve valilik şeref defterini imzaladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 15:26
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Balıkesir'de Ziyaretlerde Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Balıkesir'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir programı kapsamında bir dizi ziyaret ve katılımda bulundu.

Program ve İl Başkanlığı Ziyareti

Bakan Tunç, Balıkesir Öğretmenevi'ndeki "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katıldı. Programın ardından AK Parti İl Başkanlığı'na giderek partililerle görüştü.

Etkinlik sonrasında Tunç, kentteki esnafla bir araya gelerek halkla sohbet etti ve bir fotoğrafçıda vesikalık fotoğraf çektirdi.

Valilik Ziyareti ve Cenaze Töreni

Bakan Tunç, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile valilik makamında görüşme gerçekleştirdi ve burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra, kalp krizi geçirip vefat eden Edremit Seçim İşleri Müdürü Altan Başaran'ın Altıeylül ilçesi Siteler Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Adliye Ziyareti

Günün sonunda Tunç, Balıkesir Adliyesi'ni ziyaret ederek adliye personeliyle görüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (solda), Balıkesir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Tunç, AK...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (solda), Balıkesir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Tunç, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir'i (sağda) ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (solda), Balıkesir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Tunç, AK...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet Büyükataman Eskişehir'de: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi ve 1 Ekim Dönemi
2
Güler Amasya'da: Kişi Başına Gelir 2002'de 6 Bin Dolardan 2025'te 17 Bin Dolara Yükseldi
3
Amasya'da devrilen otomobil: 1 ölü, 1 yaralı
4
Erdoğan: Muhalefet '3K' Girdabında — Manavgat Soruşturması ve Uyarılar
5
TÜRGEV TEKNOFEST 2025'te: Gençlerin Kodlama, İHA ve Yapay Zeka Projeleri Sergilenecek
6
AA, Suriye'de Alıkonulan ABD'li Gazeteci Tice'ın Tutulduğu Yeri Görüntüledi

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye