Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Çorum'da Ziyaretlerde Bulundu

Çorum'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Ziyareti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çorum'da gerçekleştirdiği ziyaretlerle dikkat çekti. AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Bakan Tunç, ilk olarak Çorum Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik Ziyareti

Vali Ali Çalgan tarafından karşılanan Tunç, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak kentteki yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Çalgan, bu ziyarette Bakan Tunç’a Çorum'da devam eden projeler ve hizmetler hakkında detaylı bilgi sundu.

Adli Hizmetler Üzerine Toplantılar

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Tunç, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında kentte sunulan adli hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Tunç'a Eşlik Eden İsimler

Bakan Tunç’a bu ziyaretlerinde AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve partililer eşlik etti.

AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Çorum'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 3), Çorum Valiliğini ziyaret etti. Bakan Tunç, burada Vali Ali Çalgan (sağ 2) ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Çorum'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 3), Çorum Valiliğini ziyaret etti. Bakan Tunç, burada Vali Ali Çalgan (sağ 2) ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.