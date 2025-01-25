DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.727.346,03 0,66%

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Çorum'da Ziyaretlerde Bulundu

Bakan Tunç, Çorum'daki kongre öncesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:08
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Çorum'da Ziyaretlerde Bulundu

Çorum'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Ziyareti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çorum'da gerçekleştirdiği ziyaretlerle dikkat çekti. AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Bakan Tunç, ilk olarak Çorum Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik Ziyareti

Vali Ali Çalgan tarafından karşılanan Tunç, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak kentteki yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Çalgan, bu ziyarette Bakan Tunç’a Çorum'da devam eden projeler ve hizmetler hakkında detaylı bilgi sundu.

Adli Hizmetler Üzerine Toplantılar

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Tunç, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında kentte sunulan adli hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Tunç'a Eşlik Eden İsimler

Bakan Tunç’a bu ziyaretlerinde AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve partililer eşlik etti.

AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Çorum'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç...

AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Çorum'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 3), Çorum Valiliğini ziyaret etti. Bakan Tunç, burada Vali Ali Çalgan (sağ 2) ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Çorum'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç...

AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Çorum'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 3), Çorum Valiliğini ziyaret etti. Bakan Tunç, burada Vali Ali Çalgan (sağ 2) ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

İLGİLİ HABERLER

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Genç Eskrimci Derin Rüyam Kamiloğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Özyeğin Üniversitesi'nden Kartalkaya Oteli Yangınında Kaybedilen Dekan ve Kızına Taziye Mesajı
3
SOLOTÜRK, Antalya'da Heyecan Verici Eğitim Uçuşlarına Devam Ediyor
4
Konya'daki Bina Çöküşünde Acı Son: Bakan Yerlikaya Açıklama Yaptı
5
Kocaeli, Düzce ve Sakarya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor
6
Bakan Uraloğlu: Pertek Köprüsü Projesi 2024'te Tamamlanacak!
7
Hamas ve İsrail Arasında İkinci Esir Takası: Kızılhaç Konvoyu Ofer Hapishanesi'nden Ayrıldı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!