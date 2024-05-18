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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 19 Mayıs’ta açık görüş izni verildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle, ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlüler için açık görüş izni verilmiş olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 17:14
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 19 Mayıs’ta açık görüş izni verildi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlüler için açık görüş izni verildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açık görüş izni ile bilgilendirmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Adalet Bakanı Tunç yaptığı paylaşımda, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla görüşme yapmalarını düzenleyen yönetmeliğin 15'inci maddesi kapsamında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda açık görüş imkanı tanınacağını ifade etti.

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