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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i Andı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:38
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i Andı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Anma Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde gerçekleşen olayda şehit olan Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i anmak amacıyla bir mesaj paylaştı.

Şehadetin 7. Yılı

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, "Trabzon'un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen kahraman evladımız Eren Bülbül ve kahraman askerimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 7'nci yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Sizleri hiç unutmadık, asla unutmayacağız. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

Bu anlamlı paylaşım, Türkiye'de şehitlere duyulan saygıyı ve vefayı bir kez daha ortaya koydu.

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