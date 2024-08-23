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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Göbeklitepe'yi Keşfetti

Yılmaz Tunç, Göbeklitepe'yi ziyaret ederek kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 18:25
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Göbeklitepe'yi Keşfetti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Göbeklitepe'yi Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak bilinen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye önemli bir ziyarette bulundu.

Şanlıurfa Temasları Kapsamında Kazı Çalışmaları İncelendi

Bakan Tunç, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında ziyaret ettiği Göbeklitepe'de, Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'dan kazı çalışmaları ve eserler hakkında detaylı bilgi aldı.

Bu anlamlı ziyarete, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyüpoğlu, Mehmet Ali Cevheri, Hikmet Başak ve Emin Önen ile AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı İlhami Günbegi de eşlik etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye ziyarette bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye ziyarette bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye ziyarette bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye ziyarette bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye ziyarette bulundu.

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