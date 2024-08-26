Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Han Yunus'taki Saldırıyı Kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sert Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine düzenlediği saldırıyı kınadı. Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının sonuçlarına dikkat çekti.

Yaralılara Geçmiş Olsun Dileği

Tunç, TRT kameramanı ve asistanının da aralarında bulunduğu yaralılara acil şifalar diledi. "İşgalci İsrail'in bu kalleş saldırısını şiddetle kınıyorum," diyerek tepkisini dile getirdi.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Tunç, 325 gündür Gazze'de devam eden saldırıları işgal ve soykırım olarak nitelendirerek, İsrail yetkililerinin insanlık ve savaş suçlarından uluslararası hukukun önünde mutlaka hesap vereceğini belirtti. "Dünya tarihinde lanetle anılacaklar," ifadelerini kullandı.