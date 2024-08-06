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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram Erişim Engelini Değerlendirdi

Bakan Tunç, Instagram'a erişim engelini ve sosyal medya şirketlerinin yükümlülüklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 13:37
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram Erişim Engelini Değerlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Önemli Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Instagram uygulamasına getirilen erişim engelinin nedenlerine değindi. Tunç, “Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devleti, herkes kurallara uyacak.” dedi.

Sosyal Medya ve Yasal Yükümlülükler

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen kaymakamlık kursu sonrası konuşan Tunç, sosyal medya uygulamalarının Türkiye’deki yasaların gerekliliklerine uyması gerektiğini belirtti. “Burada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nin yetkileri var ve bu yetkilere dayanarak hareket ediyoruz.” diyerek, uygulamanın hukuki temelini açıkladı.

Olayın Başka Bir Tarafı

Tunç, Ordu'da cumhuriyet savcısı ile restoran çalışanları arasında yaşanan bir tartışma hakkındaki soruya verdiği yanıtta, şiddet olaylarının kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı. Olayın medyada tek taraflı anlatıldığını belirten Tunç, gazetecilere doğruluk payını tespit etme sorumluluğu düştüğünü hatırlattı.

Instagram Erişim Engeli ve Yasal Çerçeve

Tunç, Instagram'a getirilen erişim engelinin 5651 sayılı kanuna dayandığını ifade etti. “Çocukların cinsel istismarı, terör suçları gibi suçlara dair yayınların durdurulması, BTK'nın yetki alanındadır.” dedi.

Dış Politika ve İnsan Hakları

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in yargılanmasıyla ilgili Türkiye'nin müdahale dilekçesi vereceğini de hatırlatan Tunç, insan haklarını savunma kararlılıklarını yineledi.

Basın Özgürlüğü ve Sosyal Medya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına değinen Tunç, sosyal medya şirketlerinin bazı paylaşımlara engel koymasını basın özgürlüğü ile çelişkili bulduğunu ifade etti. “Sosyal medya şirketleri, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uymak zorundadır.” dedi.

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