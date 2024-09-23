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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kemer Adalet Sarayı'nın Temelini Attı

Adalet Bakanı Tunç, Kemer Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu ve yargı reformunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 18:56
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kemer Adalet Sarayı'nın Temelini Attı

Kemer Adalet Sarayı'nın Temel Atma Töreni

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Kemer Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde önemli mesajlar verdi. Tunç, Ümraniye'de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı diledi.

Yargı Süreçlerine Dikkat

Bakan Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin hemen soruşturma başlattığını belirtti. “Suç ve suçlularla mücadelemizde kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullanan Tunç, güvenlik güçlerinin ve adli kurumların iş birliği ile suçla etkin mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Adaletin Temeli

Adaletin, toplumsal barış ve huzurun temel taşı olduğuna dikkat çeken Tunç, “Adaletin tecellisinde görev alan her birey kutsal bir meslek icra ediyor” dedi. Ayrıca, son 22 yılda ülkenin adalet altyapısının büyük gelişim gösterdiğini ifade etti.

Yargı Reformuna Yönelik Hedefler

Türkiye genelinde yaklaşık 25 bin hakim ve savcı sayısına ulaşıldığını belirten Bakan Tunç, “Son bir yılda 2 bin 294 yeni hakim ve savcı mesleğe kabul edildi” dedi. Ayrıca hukuk fakültesi kontenjanlarının düşürülmesi gerektiğine ve kalitenin artırılmasına vurgu yaptı.

Yapay Zeka ve Teknoloji Entegrasyonu

Yargı hizmetlerinde yapay zekanın kullanımı yönünde çalışmalar devam ettiğini bildiren Tunç, İstanbul Havalimanı'nda adli hizmetlerin hızlı bir şekilde sunulması için yeni sistemlerin devreye sokulduğunu duyurdu.

Kararlılık Mesajı

Son olarak, “Ülkemizin huzurunu bozmayı hedefleyen her türlü şer odaklarıyla kararlılıkla mücadele edeceğiz” diyerek, katılımcılara seslendi. Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti ve MHP milletvekilleri de iştirak etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Törende, yapılan duanın ardından beton döküldü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Törende, yapılan duanın ardından beton döküldü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Törende, yapılan duanın ardından beton döküldü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Törende, yapılan duanın ardından beton döküldü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Törende, yapılan duanın ardından beton döküldü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Törende, yapılan duanın ardından beton döküldü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Törende, yapılan duanın ardından beton döküldü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Törende, yapılan duanın ardından beton döküldü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Törende, yapılan duanın ardından beton döküldü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Törende, yapılan duanın ardından beton döküldü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Törende, yapılan duanın ardından beton döküldü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Törende, yapılan duanın ardından beton döküldü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Törende, yapılan duanın ardından beton döküldü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Törende, yapılan duanın ardından beton döküldü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ4), Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Törende, yapılan duanın ardından beton döküldü.

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