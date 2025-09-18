Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Malta'da Büyükelçilik ve Türk Şehitliğini Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malta'da Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek taziyede bulundu ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:42
Malta temasları ve taziye mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı için gittiği Malta'da Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğini ziyaret etti. Tunç, burada Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Fethi Etem tarafından karşılandı.

Ziyarette Tunç, bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat eden Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen için Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine baş sağlığı diledi.

Tunç, Malta ziyaretine ilişkin değerlendirmesinde, "Malta ile Türkiye arasında başta hukuki ve adli konular olmak üzere ilişkilerimizi daha ileriye taşıma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı. Tunç, ayrıca Büyükelçiliğimizin yoğun ve önemli gayretleri var. Çalışmalarında başarılar diliyor, tüm elçilik mensuplarımıza ve Malta'da yaşayan vatandaşlarımıza saygılar sunuyorum.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği'nin ardından Tunç, Malta'daki Türk Şehitliğini de ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Anadolu'dan uzakta Akdeniz'in kalbinde tarihin şahitliğini yapan aziz şehitlerimiz, sizlerin cesareti ve fedakarlığı sayesinde devletimiz ve milletimiz bugün onurlu bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Ruhlarınız şad mekanlarınız cennet olsun. Aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyorum. Necip milletimizin minneti ve duası sizlerledir."

