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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dünya İnsan Hakları Günü'nde insan hakları ihlallerine karşı ses yükselteceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:11
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla önemli bir mesaj paylaştı. Tunç, "Türkiye olarak nerede olursa olsun yaşanan acılara ve hak ihlallerine karşı sesimizi yükseltmeyi, her zaman adaleti ve hakkaniyeti savunmayı sürdüreceğiz. Güçlünün değil, haklının yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, mesajında her insanın yaşam hakkı başta olmak üzere bütün temel haklarının kutsal ve dokunulmaz olduğunu vurguladı. İnsan haklarını korumanın sadece inancın değil, hukukun da gereği olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesinden hareketle temel hak ve özgürlükleri yüceltmek, hukuk devleti ilkesini her alanda egemen kılmak, Anayasamızdaki vesayetçi ruhu azaltmak ve demokrasimizi daha da güçlendirmek için birçok sessiz devrim niteliğinde reforma imza attık.”

Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın ilk temel politika belgelerinden olacak yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi ile hukuk devletini daha da pekiştirecek adımlar atacaklarını ifade etti. Ayrıca, huzurlu ve güvenli bir gelecek için insan haklarının korunmasının şart olduğunu vurguladı.

Tunç, “Ancak günümüzde başta Filistin olmak üzere birçok coğrafyada insan hakları ihlallerinin eriştiği boyut, insanlığın geleceği adına endişe vericidir. En temel insan hakları olan yaşam hakkı, mülkiyet hakkı, güvenlik hakkı, din ve vicdan özgürlüğü yok sayılmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası kuruluşların insanlığın sorunlarını çözmekte yetersiz kaldığını aktaran Bakan Tunç, sözde demokrasi ve insan hakları savunucusu ülkelerin, insan haklarının evrensel olma vasfını gerçekleştiremediğini belirtti. Tunç, “Türkiye olarak nerede olursa olsun yaşanan acılara ve hak ihlallerine karşı sesimizi yükseltmeyi, her zaman adaleti ve hakkaniyeti savunmayı sürdüreceğiz. Acıların ve adaletsizliklerin yaşanmadığı, barışın ve insan onurunun egemen olduğu, insan haklarının güvence altına alındığı daha güzel bir dünya temennisiyle.” diyerek mesajını tamamladı.

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