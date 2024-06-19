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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ‘Diamond Tema’ soruşturması hakkında flaş açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Diamond Tema' soruşturması hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğü sınırlarını aşan ifadeler nedeniyle başlatılan adli soruşturmaların haklı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 19.06.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 16:24
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ‘Diamond Tema’ soruşturması hakkında flaş açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Diamond Tema' soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Peygamber Efendimize yönelik ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, karalayıcı ve çirkin ifadelerin kullanılması nedeniyle başlatılan adli soruşturmaların haklı olduğunu belirtti.

Bakan Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, "Peygamber Efendimize yönelik ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, karalayıcı ve çirkin ifadelerin kullanılması nedeniyle başlatılan adli soruşturmalardan rahatsız olanların yaptığı eleştiriler, haksız eleştirilerdir," ifadelerini kullandı. Tunç, düşünce açıklamalarının suç olup olmadığını değerlendirecek olan tarafsız ve bağımsız mahkemeler olduğunu vurguladı.

DIAMOND TEMA SORUŞTURMASI VE YARGI SÜRECİ

'Diamond Tema' soruşturması, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve çeşitli eleştirilerle karşılaşmıştı. Ancak Adalet Bakanı Tunç, bu eleştirilerin yersiz olduğunu belirterek, adli soruşturmanın ifade özgürlüğü sınırlarının aşılması nedeniyle başlatıldığını yineledi. Tunç, yargının tarafsız ve bağımsız olduğuna dikkat çekerek, bu tür durumlarda nihai kararı verecek olan merciin mahkemeler olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada geniş yankı bulan bu açıklama, farklı kesimlerden çeşitli tepkiler aldı. Pek çok kullanıcı, ifade özgürlüğünün sınırlarının nerede başladığı ve bittiği konusunda görüşlerini dile getirirken, Bakan Tunç’un açıklamasına destek verenler de oldu. Tunç’un açıklaması, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı vurgusuyla dikkat çekti.

PEYGAMBER EFENDİMİZE YÖNELİK SAYGI VE HUKUKİ ÇERÇEVE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamasında ayrıca Peygamber Efendimize yönelik saygısız ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu tür ifadelerin hukuki çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Tunç, "Düşünce açıklamalarının sınırları vardır ve bu sınırların aşılması durumunda yargı devreye girer," dedi.

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