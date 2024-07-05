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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Eylem Tok açıklaması: Türk yargısından kaçmak olmaz!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 12:14
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Eylem Tok açıklaması: Türk yargısından kaçmak olmaz!

Türkiye'de ölümlü bir kaza sonrası ABD'ye kaçtıkları iddia edilen Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un iade süreci, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarıyla devam ediyor. Bakan Tunç, bu sürecin yargıdan kaçışa izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin iade taleplerinin ciddiyetle takip edildiğini belirtti

TÜRKİYE'NİN BELGELERİ ABD İLE PAYLAŞILDI

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'nin gerekli belgeleri ABD makamlarıyla paylaştığını doğruladı. Her duruşma sonrası da ihtiyaç duyulan ek bilgilerin gönderildiğini ifade etti.

YARGIDAN KAÇIŞ OLMAMALI

"Bir kişinin ölümüne sebep olduktan sonra Türk yargısından kaçmak olmaz." diyen Bakan Tunç, Türkiye'nin kırmızı bülten kararlarını çıkardığını ve iade taleplerini ilettiğini belirtti. Tutuklamanın ardından iade sürecinin başladığını ve Türkiye'ye gönderilmelerini umduklarını dile getirdi..

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