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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Gazze Açıklamaları

Yılmaz Tunç, uluslararası kuruluşların Gazze'deki durumu karşısındaki etkisizliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 14:56
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Gazze Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Gazze'de Yaşananları Değerlendirdi

Yılmaz Tunç, "Türkiye Buluşmaları" etkinliği çerçevesinde Erzurum'da yaptığı konuşmada, Gazze'de devam eden şiddet ve insan hakları ihlalleri üzerine görüşlerini bildirdi.

Uluslararası Kuruluşların Etkisizliği

Tunç, "Uluslararası kuruluşların hiçbir kararına uymayan bir yapı söz konusudur. 7 Ekim'den bu yana 41 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, çocukların hedef alındığı bir durumu devlet olarak ifade etmek zor. İsrail, terör devleti gibi hareket ediyor," dedi. Erdoğan'ın Uluslararası Çabaları

Ayrıca, Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze hakkında yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, "Erdoğan, insan haklarını savunma konusunda dünyaya bir mesaj verdi," ifadelerini kullandı.

BM ve Güvenlik Konseyi Üzerine Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Dünya 5'ten büyüktür" söylemi ile uluslararası kuruluşların yetersiz kalan yapısına dikkat çektiğini anlatan Tunç, uluslararası adaletin sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Filistin'de Yaşanan Zulmü Hatırlattı

Tunç, Osmanlı döneminde barış içinde yaşayan Filistin halkının, 100 yıl önce işgallerle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, "BM'nin insanlık adına hiçbir karar almadığı bir ortamda, Filistin halkının maruz kaldığı zulüm devam ediyor," dedi.

Uluslararası Mahkeme Çabaları

İsrail'in hukuki olarak soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Tunç, "Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde gerekli adımlar atılmıştır. Savaş suçlarına ilişkin soruşturmalara destek veriyoruz," ifadesini kullandı.

Sonuç Olarak

Yılmaz Tunç, Türkiye'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ve insan hakları mücadelesini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında geldiği Erzurum'da Valiliği ziyaret...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında geldiği Erzurum'da Valiliği ziyaret etti. Ziyarette Bakan Tunç'a çiçek takdim edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında geldiği Erzurum'da Valiliği ziyaret...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında geldiği Erzurum'da Valiliği ziyaret etti. Ziyarette Bakan Tunç'a çiçek takdim edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında geldiği Erzurum'da Valiliği ziyaret...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında geldiği Erzurum'da Valiliği ziyaret etti. Ziyarette Bakan Tunç'a çiçek takdim edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında geldiği Erzurum'da Valiliği ziyaret...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında geldiği Erzurum'da Valiliği ziyaret etti. Ziyarette Bakan Tunç'a çiçek takdim edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında geldiği Erzurum'da Valiliği ziyaret...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında geldiği Erzurum'da Valiliği ziyaret etti. Ziyarette Bakan Tunç'a çiçek takdim edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında geldiği Erzurum'da Valiliği ziyaret...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında geldiği Erzurum'da Valiliği ziyaret etti. Ziyarette Bakan Tunç'a çiçek takdim edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında geldiği Erzurum'da Valiliği ziyaret...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında geldiği Erzurum'da Valiliği ziyaret etti. Ziyarette Bakan Tunç'a çiçek takdim edildi.

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